विजय को खुलकर सपोर्ट करने का मामला, फ्लोर टेस्ट से पहले दिनाकरन ने अपने इकलौते विधायक को पार्टी से निकाला

दरअसल, इस पूरे मामले की जड़ पिछले शनिवार से शुरू हुई। टीवीके पर आरोप लगा था कि उन्होंने कामराज के समर्थन पत्र की जाली कॉपी गवर्नर को सौंपी। दिनाकरन ने इसे लेकर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने विजय को चुनौती दी थी कि असली पत्र और वीडियो गवर्नर के सामने पेश करें।