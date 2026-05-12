केरल की कुर्सी, दिल्ली में रिमोट! बंपर बहुमत के बाद भी अपना नेता क्यों नहीं चुन पा रहे 102 कांग्रेसी विधायक ?

UDF: केरल विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। इसे लेकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के संयोजक टीपी रामकृष्णन ने कांग्रेसनीत यूडीएफ पर जम कर निशाना साधा है। रामकृष्णन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस फैसला लेने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी नहीं कर पा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जनता के साथ न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे अभी तक यह ही नहीं तय कर पाए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा।'