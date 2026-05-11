48 घंटे, कई दावेदार और एक कुर्सी! केरल में सरकार बनाने के ​लिए आखिर कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है ?

Government Formation : केरल में सरकार के गठन को लेकर केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट सबसे तेज हो गई है। राज्य की जनता को अपने नए मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी में बैठकों और मंथन का लंबा दौर चल रहा है। इस पूरी सियासी गहमागहमी के बीच केरल के दिग्गज कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन का एक बहुत अहम और बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ किया है कि अगले 48 घंटों के अंदर केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी।