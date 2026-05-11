IMD Heat Wave Alert: 12, 13, 14, 15, 16, और 17 मई को इन इलाकों में चलने वाली है लू? आईएमडी ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

IMD Heat Wave Alert: देश भर में गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले एक सप्ताह के दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की चेतावनी दी है। 11-12 मई को उत्तर-पश्चिम भारत में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद 13 से 17 मई के बीच 4-5 डिग्री तक तापमान चढ़ने की संभावना है। मध्य भारत और महाराष्ट्र में भी 2-4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।