शैतान प्रजापत एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में करीब 13 सालों का व्यापक अनुभव है। साल 2019 में वे राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) से जुड़े थे। पहले बॉलीवुड प्रिंट और डिजिटल डेस्क पर काम किया। वर्तमान में यूपी डेस्क पर Chief Content Writer के रूप में कार्यरत है। इससे पहले नेशनल और वर्ल्ड डेस्क पर काम कर रहे थे। वर्तमान में वे न्यूजरूम संचालन, कंटेंट प्लानिंग, ब्रेकिंग न्यून प्रबंधन और ऑडियंस ग्रोथ जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। कवरेज और विशेषज्ञता के दृष्टिकोण से शैतान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, न्यायालय, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, चुनावों, सार्वजनिक नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों की डिजिटल कवरेज करते हैं। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। डिजिटल न्यूजरूम मैनेजमेंट, कंटेंट एडिटिंग, ब्रेकिंग न्यूज ऑपरेशन्स और डेटा-आधारित रिपोर्टिंग में उन्हें विशेष महारत हासिल है। अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में वे निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए बहु-स्रोत सत्यापन (Multi-Source Verification), आधिकारिक दस्तावेजों के गहन विश्लेषण, सरकारी ब्रीफिंग और फील्ड रिपोर्टिंग के प्रभावी समन्वय का उपयोग करते हैं। पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए शैतान निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता में गहरा विश्वास रखते हैं। नई चुनौतियों और रचनात्मक सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।