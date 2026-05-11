ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियों को हटाया, CM शुभेन्दु अधिकारी का एक और बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को 1 जून, 2026 से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में सीएम अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तैयारी पूरी करने और कोई भी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। यह योजना राज्य में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।