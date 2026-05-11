11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियों को हटाया, CM शुभेन्दु अधिकारी का एक और बड़ा फैसला

Suvendu Adhikari vs Mamata Banerjee: सीएम पद की शपथ लेने दूसरे दिन शुभेन्दु अधिकरी ने ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियो को तुरंत हटा दिया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

May 11, 2026

Suvendu Adhikari Announcement

शुभेन्दु अधिकारी (Photo-IANS)

CM Suvendu Adhikari Decision: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए शुभेन्दु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। सीएम पद की शपथ लेने दूसरे दिन शुभेन्दु अधिकरी ने ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियो को तुरंत हटा दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

ममता राज में नियुक्त बोर्ड सदस्यों की छुट्टी

एक आधिकारिक आदेश में इसने विभागों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियोजन और कार्यकाल विस्तार को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से आगे सेवा में बने हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, संगठनों, गैर-वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

तत्काल कार्यकाल समाप्त

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और विभागों के सचिवों को संबोधित इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (60 वर्ष) से ​​अधिक समय तक पुनर्नियुक्ति/सेवा विस्तार पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यकाल भी तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना 1 जून से लागू

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को 1 जून, 2026 से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में सीएम अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तैयारी पूरी करने और कोई भी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। यह योजना राज्य में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और राज्य भर में प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नबन्ना में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की।

ये भी पढ़ें

पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, जानें पूरा मामला
राष्ट्रीय
ltija Mufti

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 May 2026 07:48 pm

Published on:

11 May 2026 07:24 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियों को हटाया, CM शुभेन्दु अधिकारी का एक और बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चीफ इलेक्शन अफसर को बनाया गया पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, नए CM शुभेंदु अधिकरी का एक और बड़ा फैसला

West benGal
राष्ट्रीय

हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एक्शन, 21 पुलिसवालों की गई नौकरी, अन्य 122 अधिकारी अब टारगेट पर

Himachal Pradesh CM Sukhu Drug Action
राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी के ‘साथ आ जाओ’ वाले बयान पर रेवंत रेड्डी की सफाई, बोले- ‘इसे राजनीति से न जोड़ें’

Revanth Reddy vs PM Modi Hyderabad Remarks
राष्ट्रीय

Kerala Politics: कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री? अगले 48 घंटों में खत्म होगा सस्पेंस

K Murlidharan, Congress Leader, Keralam Congress
राष्ट्रीय

IMD Heat Wave Alert: 12, 13, 14, 15, 16, और 17 मई को इन इलाकों में चलने वाली है लू? आईएमडी ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

Heatwave Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.