पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, जानें पूरा मामला

जम्मू-कश्मीर में शराब की दुकानों पर CM उमर अब्दुल्ला के बयान पर PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने जो कहा, वह बेतुका था। उमर अब्दुल्ला के दिए तर्क का इस्तेमाल करते हुए, नशा बेचने वाले भी कह सकते हैं कि वे लोगों को नशा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। CM ने इस मामले में धर्म को बीच में ला दिया और मैं उन्हें सुधारते हुए कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म शराब पीने को बढ़ावा नहीं देता। उमर साहब, आप जम्मू-कश्मीर में शराब पर बैन क्यों नहीं लगा सकते, जैसा कि गुजरात और बिहार जैसे हिंदू-बहुल राज्यों में है? यह दुख की बात है कि उमर अब्दुल्ला, जो मुस्लिम-बहुमत वाले राज्य के CM हैं, वे यहाँ के लोगों की भावनाओं और संवेदनशीलता का सम्मान नहीं करते।