एक UPI पेमेंट और ‘गेम ओवर’: चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के शूटरों तक ऐसे पहुंची बंगाल पुलिस

सुवेंदु अधिकारी ने इसे प्रीमेडिटेड मर्डर बताया और कहा कि उनके करीबी होने की वजह से रथ को निशाना बनाया गया। रेकी कई दिनों से चल रही थी। TMC ने CBI जांच की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने भी स्वतंत्र जांच चाही। SIT अब रेकी, शेल्टर, हथियार सप्लाई और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। कई छापेमारी जारी हैं। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स, CCTV और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से बाकी आरोपियों तक जल्द पहुंचा जाएगा।