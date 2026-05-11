तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद AIADMK की फूट खुलकर आई सामने, शपथ समारोह में अलग-अलग गुटों में नजर आए विधायक

AIADMK के अंदर मतभेदों की चर्चा उस समय तेज हुई जब तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। इसी दौरान पार्टी के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरनकुप्पम के एक निजी रिसॉर्ट में ठहराए जाने की खबर सामने आई थी। उस समय बताया जा रहा था कि ये विधायक वरिष्ठ AIADMK नेता सीवी शणमुगम के समर्थक हैं। इसके बाद यह अटकलें लगने लगीं कि पार्टी के अंदर अलग-अलग गुट सक्रिय हो चुके हैं। वहीं विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान विधायकों का अलग-अलग बैठना इन चर्चाओं को और मजबूत करता नजर आया।