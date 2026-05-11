कांग्रेस को ‘मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस’ कहने पर भड़के हनुमंत राव, कहा- पीएम के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस

पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का सीमित उपयोग करें, शहरों में मेट्रो सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का अधिक उपयोग करें, पार्सल भेजने के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करें, जहां संभव हो वर्क फ्रोम होम (Work From Home) अपनाएं और एक साल तक सोना खरीदने और विदेश यात्रा टालने पर विचार करें।