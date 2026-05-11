Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी हुए शामिल, मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा

Somnath Amrit Mahotsav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के भव्य शिखर का देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया। दरअसल, मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया।