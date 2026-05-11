प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 12, 13, 14 और 15 मई को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के आने के बाद से देश का मौसम बदल गया है। कई राज्यों में इस वजह से एक बार फिर बारिश के दौर की शुरुआत हो गई है और रुक-रूककर बादल बरसने का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले मौसम एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई थी कि 2026 में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून (Monsoon) 2025 सीज़न में शानदार बारिश हुई थी और कई राज्यों में तो बारिश ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हालांकि अल-नीनो के प्रभाव की संभावना भी बनी हुई है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12, 13, 14 और 15 मई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।