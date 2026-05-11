चुनावी हार के बाद TMC सांसद सागरिका घोष को मिल रही धमकियां, दिल्ली पुलिस से मांगी मदद

टीएमसी नेताओं के साथ इस तरह की घटनाओं के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही राज्यसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया था कि फ्लाइट में कुछ लोगों ने उनके सामने टीएमसी चोर-चोर के नारे लगाए थे। वहीं, अभिषेक बनर्जी को भी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव में हार के बाद टीएमसी नेताओं और समर्थकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं के बाद पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।