‘इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों’, TMC की महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में हुई बदसलूकी पर भड़के AAP नेता संजय सिंह

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ ने बताया कि वह रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रही थीं। उन्होंने कहा कि वह इंडिगो की फ्लाइट 6E-719 में सीट 1F पर बैठी थीं। तभी चार-पांच लोग फ्लाइट में आए और उन्हें घूरते हुए पीछे जाकर बैठ गए। महुआ के अनुसार, फ्लाइट उतरने के बाद और दरवाजे खुलने से पहले उन लोगों ने “टीएमसी चोर-चोर” और “जय श्री राम” के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगों का गुस्सा नहीं था, बल्कि उन्हें परेशान करने की कोशिश थी। महुआ ने आरोप लगाया कि फ्लाइट के अंदर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया और साथ ही सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन हुआ।