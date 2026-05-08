Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में NDA को लगेगा झटका? BJP से अलग हो सकती है AIADMK

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर पेच फंस रहा है। चुनाव में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है, हालांकि वे बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। प्रदेश में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। वहीं विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के पास पांच विधायक है। इसके बाद भी सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा।