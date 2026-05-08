बांग्लादेशी गैंग ने किया सुवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर? बीजेपी ने घुसपैठ को बनाया था बड़ा मुद्दा



चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में बांग्लादेश के किसी गैंग की भूमिका का भी जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस मर्डर में बांग्लादेश के किसी गैंग का हाथ हो सकता है। बीजेपी नेताओं के इस बयान के पीछे यह तर्क है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की बात कही थी। जिससे गुस्साएं किसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने जोर-शोर से उठाया था। इस मामले में यह भी जानकारी सामने आई कि हमले के बाद हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे थे। कुछ बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह जैसे जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश के भी हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।