सुवेंदु के PA चंद्रनाथ रथ के मर्डर में नकली नंबर प्लेट से पुलिस को चकमा, BJP नेताओं को सतर्क रहने की हिदायत

जोसेफ ने अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को बताया कि उन्होंने अपनी कार को बेचने के लिए कई ऑनलाइन साइटों पर लिस्ट किया था। संभावना है कि आरोपियों ने वहीं से कार का नंबर चुरा लिया है और नकली नंबर प्लेट बनाया हो। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सफेद रंग की माइक्रा बुधवार को पूरा रात उनके घर के बाहर खड़ी थी, जबकि उसी नंबर वाली एक मिलती-जुलती कार का इस्तेमाल 550 किलोमीटर दूर चंद्रनाथ रथ के हत्या में इस्तेमाल की गई थी।