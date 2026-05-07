चंद्रनाथ रथ की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने, शार्प शूटरों ने फिल्मी अंदाज में घेरा फिर बरसाई गोलियां

Chandranath Rath Murder CCTV Footage: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या से सियासी बवाल मचा है। चुनाव नतीजों के चंद्रनाथ रथ को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब वे अपने घर से सिर्फ 50 मीटर दूर थे। इस घटना से जुड़ा एक CCTV फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुवेंदु के PA चंद्रनाथ रथ की गाड़ी गुजरती नजर आ रही है। फुटेल में देखा जा सकता है कि अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियों का रास्ता रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 राउंड फायरिंग कर देते है।