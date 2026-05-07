‘असली निशाना सुवेंदु थे’, BJP नेता राहुल सिन्हा का चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बड़ा बयान, हमलावरों ने की थी पूरी प्लानिंग

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ (Suvendu Adhikari's PA, Chandranath Rath) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा (BJP leader Rahul Sinha) ने कहा कि यह एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों का असली निशाना खुद सुवेंदु अधिकारी थे। इधर, पुलिस टीम ने चंद्रनाथ रथ के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस उत्तरी 24 परगना में CCTV ग्रिड की समीक्षा की कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी खी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।