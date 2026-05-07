‘TMC से बीजेपी तक’ आखिर कैसे बने सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद, जानें पूरी कहानी

Who is Chandranath Rath: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बुधवार को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंगाल में नई सरकार से गठन से पहले चंद्रनाथ की हत्या के बाद बवाल खड़ा हो गया है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर टीएमसी ने सीबीआई जांच की मांग की है।