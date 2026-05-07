ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर: तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका की ओर बढ़ाया हाथ, चाहता है बड़ी डील

Diplomatic: ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बहुत अहम और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की पहल के बाद वह अमेरिका के साथ एक 'व्यापक समझौता' करना चाहता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से दिया गया यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित कदम माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चली आ रही तनातनी और अविश्वास के बीच ईरान का यह रुख कई नए मायने रखता है।