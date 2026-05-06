ईरान-अमेरिका युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर, होर्मुज पर कंट्रोल की जंग शुरू

हालांकि ईरान ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। वहीं अमेरिकी सेना ने मंगलवार को दावा किया कि ईरानी हमले के बावजूद उसके दो युद्धपोत यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मासोन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका बेड़ों पर हमला हुआ, तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। साथ ही यह भी कहा कि ईरान को अब सफेद झंडा लहराना चाहिए। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर अभी जारी है।