डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं अटैक की बात, ईरान के प्रस्ताव से आखिर क्यों नहीं हो पाए संतुष्ट; जानें वजह?

अमरीका की लो-कॉस्ट कैरियर स्पिरिट एयरलाइंस ने 2 मई 2026 से अचानक सभी ऑपरेशन बंद कर दिए, जिससे 17,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई और लाखों यात्री प्रभावित हुए। मई में निर्धारित 9000 से अधिक उड़ानें रद्द हो गईं। कंपनी के बंद होने के पीछे बढ़ती जेट फ्यूल कीमतें, ईरान-होर्मुज संकट और राहत पैकेज पर असफल बातचीत प्रमुख कारण रहे। 34 साल पुरानी यह एयरलाइन सस्ती यात्रा का बड़ा विकल्प थी। इसके बंद होने से अमरीकी एविएशन सेक्टर में किराए बढ़ने और प्रतिस्पर्धा घटने की आशंका जताई जा रही है।