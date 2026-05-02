दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, UN समिति ने मानवाधिकार पर बताई खौफनाक सच्चाई

UN समिति ने पाकिस्तान से इस योजना की समीक्षा या इसे समाप्त करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही अफगान नागरिकों के खिलाफ पुलिस दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। समिति ने स्पष्ट किया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों या उनके परिवारों को न्याय व मुआवजा प्रदान किया जाए।