4 दिन काम, स्कूल-ऑफिस बंद, फिर भी पाक को अब डूबने से ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे? आ गया एक और बड़ा संकट

इसके बाद स्थिति और बिगड़ते हुए 2028 तक 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के पास तेल की बढ़ती कीमतों को झेलने की बहुत कम जगह है। देश आयातित ऊर्जा पर काफी निर्भर है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही बहुत पतले हैं।