‘अमेरिका की किसी भी मूर्खता का देंगे करारा जवाब’, ईरानी सेना की सीधी चेतावनी, मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध की आहट?

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक, अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु शक्ति बन चुका होता, जिससे इजरायल, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दिए जा सकते।