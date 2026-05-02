CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

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Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Playing 11, Pitch report Live Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 44वां मुकाबला पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमें इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेंगी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट जैसे संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मौसम का पूर्वानुमान इस ब्लॉग में विस्तार से पढ़ें।
2026-05-02 11:18:37 am
चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने 5-5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 40 मैच खेले गए हैं, जिसमें 21 मुकाबले एमआई के पक्ष मे रहे, जबकि 19 मैच सीएसके ने जीते हैं।
2026-05-02 10:57:24 am
मुंबई इंडियंस भी सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों चौंकाने वाली हार झेलने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है। एसआरएच को 244 रन का टारगेट देने के बावजूद यह टीम 6 विकेट से मैच गंवा बैठी थी। 8 में से 6 मुकाबले गंवाने के बाद फिलहाल यह टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है। अपने सीजन को बुरे अंजाम से बचाने के लिए उन्हें जीत की सख्त जरूरत है।
2026-05-02 10:39:34 am
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स 8 में से 5 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। छह दिन के ब्रेक के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर वापसी कर रही है। चेपॉक में गुजरात टाइटंस ने इस टीम को 8 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में सीएसके के बल्लेबाज अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेबस नजर आए थे।
2026-05-02 10:08:16 am
चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं और अबतक दो शतक लगा चुके हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में भी उन्होंने शतक लगाया था और वे ऐसा करने वाले पहले सीएसके के खिलाड़ी बन गए थे। ऐसे में इस मैच में भी टीम उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
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