CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Playing 11, Pitch report Live Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 44वां मुकाबला पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमें इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेंगी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट जैसे संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मौसम का पूर्वानुमान इस ब्लॉग में विस्तार से पढ़ें।