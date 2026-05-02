IPL 2026: रियान पराग की चोट ने बढ़ाई राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आधे से ज्यादा मैच में नहीं की फील्डिंग

226 का लक्ष्य हासिल करने उतरी डीसी को सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका और केएल राहुल ने मजबूत और विस्फोटक शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 110 रन की साझेदारी की। निसांका 33 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 40 गेंदों पर 75, नितीश राणा ने 17 गेंदों पर 33, ट्रिस्टन स्टब्स ने 11 गेंदों पर नाबाद 18, और आशुतोष शर्मा ने 15 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए। डीसी ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 226 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।