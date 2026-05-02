केएल राहुल ने किया कमाल, ऑरेंज कैप पर कब्जे के साथ बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

KL Rahul record: आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला शुक्रवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच खेला गया। आरआर के 226 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी डीसी के लिए केएल राहुल ने अहम पारी खेली। उन्‍होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए छह चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 75 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इस पारी के साथ उन्‍होंने ऑरेंज कैप पर कब्‍जा कर लिया और प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी जीता। यह उनका 17वां अवॉर्ड है। अब वह सबसे ज्‍यादा प्‍लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी के क्‍लब में शामिल हो गए हैं।