RR vs DC Match Highlights: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग का 43वां मुकाबला शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में आरआर ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 225 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में डीसी ने तीन विकेट के नुकसान पर पांच गेंद शेष रहते लक्ष्‍य का हासिल करते हुए सात विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। 9 में से 4 मुकाबले जीतकर डीसी एक स्‍थान की छलांग लगाते हुए छठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि आरआर 10 में से 4 मैच गंवाकर चौथे स्थान पर बनी हुई है। विशाल स्‍कोर बनाने के बावजूद इस हार के लिए कप्‍तान रियान पराग ने खासतौर पर अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया, जिन्‍होंने जमकर रन लुटाए।