IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने गवाया नंबर 1 बनाने का मौका, जीत के बाद दिल्ली इस स्थान पर, देखें लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

राजस्थान के लीग स्टेज में चार मुकाबले बचे हैं जो गुजरात टाइटन्स (GT), दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) के साथ होने हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान को कम से कम दो मुक़ाबले तो अब हर हाल में जीतने होंगे। वहीं दिल्ली अगले पांच मुक़ाबले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS), राजस्थान रॉयल्स और फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी। दिल्ली को प्लेऑफ में जाने के लिए पांच में से चार मुक़ाबले हर हाल में जीतने होंगे। साथ ही नेट रन रेट में भी काफी सुधार करना होगा।