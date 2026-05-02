Highest successful chases for DC in IPL: राजस्‍थान रॉयल्‍स को उसी के होम ग्राउंड जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरआर ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन का विशाल स्‍कोर खड़ा किया। इसके जवाब में डीसी ने 19.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अपना एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।