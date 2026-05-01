1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RR के ओपनर्स ने किया निराश, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स को मिला 226 रन का लक्ष्य

Riyan Parag missed Hundred: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने ओपनर्स से सस्ते में आउट हो जाने के बाद रियान पराग ने कप्तानी पारी खेली और टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 01, 2026

IPL 2026 RR vs DC

रियान पराग और ध्रुव जुरेल (फोटो- IANS)

IPL 2026 RR vs DC Update: आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सामने 226 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने खराब शुरुआत के बावजूद कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) की शानदार पारी और अंत में डेनोवन फरेरा (Donovan Ferreira) की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 225 रन बनाए।

फेल हुए RR के दोनों ओपनर्स

इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और वैभव सूर्यवंशी ने निराश किया। जायसवाल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सूर्यवंशी सिर्फ एक चौका लगा सके। जायसवाल को मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया, जबकि वैभव सूर्यवंशी को काइल जैमिसन ने बोल्ड किया।

इसके बाद ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी की। टीम को तीसरा झटका 114 रन के स्कोर पर लगा, जब ध्रुव जुरेल 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा। इसके बाद रवींद्र जडेजा 14 गेंद में 20 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि, रियान पराग ने एक छोर संभाले रखा और शानदार अर्धशतक जड़ा। वह शतक से चूक गए और 50 गेंदों में 90 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

अंत में डोनोवन फरेरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 47 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 335 से अधिक रहा, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 225 रन के बड़े स्कोर तक पहुंच सकी।

गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल और टी नटराजन को 1-1 सफलता मिली।

ये भी पढ़ें

अगर गुजरात टाइटंस के सामने न होती ये मजबूरी, तो जेसन होल्डर को प्लेइंग 11 में जगह ही न मिलती!
क्रिकेट
Jason Holder in IPl 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

01 May 2026 09:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RR के ओपनर्स ने किया निराश, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स को मिला 226 रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

MS Dhoni को लेकर CSK के कोच ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों लिया मैच से दूर रहने का फैसला

MS Dhoni
क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल ने IPL में बना डाला ऐसा रिकॉर्ड, जिसके आस-पास भी नहीं हैं रोहित-विराट जैसे दिग्गज

Yashasvi jaiswal
क्रिकेट

RR vs DC: अक्षर पटेल से हुई चूक! जिसका बजता था RR के खिलाफ डंका, उसी को प्लेइंग 11 से किया बाहर

SRH vs DC
क्रिकेट

वनडे वर्ल्डकप जीतने के बाद अब टी20 की ट्रॉफी पर नजर, इस दिन होगा टीम इंडिया की स्क्वॉड का ऐलान

women's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

‘उसने बुमराह को भी नहीं बख्शा’, वेस्टइंडीज के दिग्गज बने वैभव सूर्यवंशी के मुरीद, बताई ये खतरनाक बात

Vaibhav Sooryavanshi Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.