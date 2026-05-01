RR के ओपनर्स ने किया निराश, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स को मिला 226 रन का लक्ष्य

इसके बाद ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी की। टीम को तीसरा झटका 114 रन के स्कोर पर लगा, जब ध्रुव जुरेल 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा। इसके बाद रवींद्र जडेजा 14 गेंद में 20 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि, रियान पराग ने एक छोर संभाले रखा और शानदार अर्धशतक जड़ा। वह शतक से चूक गए और 50 गेंदों में 90 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे।