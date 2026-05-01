RR vs DC: अक्षर पटेल से हुई चूक! जिसका बजता था RR के खिलाफ डंका, उसी को प्लेइंग 11 से किया बाहर

IPL 2026 RR vs DC Update: आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने हैं। इस मुकाबले में RR के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग 11 में शुभम दुबे और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। दूसरी ओर अक्षर पटेल ने बड़ा ऐलान किया और डेविड मिलर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। हालांकि अच्छी खबर ये है कि मिचेल स्टार्क आज का मुकाबला खेल रहे हैं।