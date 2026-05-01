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RR vs DC: अक्षर पटेल से हुई चूक! जिसका बजता था RR के खिलाफ डंका, उसी को प्लेइंग 11 से किया बाहर

IPL 2026 RR vs DC Update: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने हैं, जहां रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

May 01, 2026

SRH vs DC

दिल्‍ली कैपिटल्‍स के कप्‍तान अक्षर पटेल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

IPL 2026 RR vs DC Update: आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने हैं। इस मुकाबले में RR के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग 11 में शुभम दुबे और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। दूसरी ओर अक्षर पटेल ने बड़ा ऐलान किया और डेविड मिलर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। हालांकि अच्छी खबर ये है कि मिचेल स्टार्क आज का मुकाबला खेल रहे हैं।

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Updated on:

01 May 2026 07:18 pm

Published on:

01 May 2026 07:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RR vs DC: अक्षर पटेल से हुई चूक! जिसका बजता था RR के खिलाफ डंका, उसी को प्लेइंग 11 से किया बाहर

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