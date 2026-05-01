RR vs DC: Vaibhav Sooryavanshi इतिहास रचने के करीब! एक छक्का लगाते ही उनके नाम दर्ज होगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिग्गज भी हैरान

Vaibhav Sooryavanshi 100 Sixes Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से जो तूफान खड़ा किया है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। महज 15 साल की उम्र में वैभव बड़े-बड़े गेंदबाजों के लिए काल बन चुके हैं। शुक्रवार को जब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (RR vs DC) की भिड़ंत होगी, तो सबकी नजरें वैभव पर होंगी। वैभव टी20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे करने से महज एक कदम दूर हैं।