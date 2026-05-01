‘मुझे रिकॉर्ड नहीं, धोनी जैसी 5 ट्रॉफी चाहिए’, माही को पीछे छोड़ने के बाद केएल राहुल ने भरी हुंकार, वैभव सूर्यवंशी पर भी दिया बड़ा बयान!

KL Rahul on MS Dhoni record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए टीम की जीत से बढ़कर कुछ नहीं है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ने वाले राहुल ने साफ कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स से कहीं ज्यादा मायने ट्रॉफी जीतना है। राहुल की इच्छा है कि वह भी माही भाई की तरह 5 आईपीएल खिताब अपने नाम करें।