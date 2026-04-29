‘मैं बड़ा नहीं, वैभव ज्यादा छोटा है!’ सीनियर खिलाड़ी कहे जाने पर जायसवाल ने दिया ये जवाब, देखें वीडियो

Yashasvi Jaiswal on Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला गया था। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान ने 223 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर पंजाब की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। यशस्वी जायसवाल अभी सिर्फ 24 साल के हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम में अब वो एक सीनियर की भूमिका में आ गए हैं। इसका कारण है उनके जोड़ीदार वैभव सूर्यवंशी, जो उम्र में उनसे लगभग 10 साल छोटे हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे-अच्छे दिग्गजों को हैरान कर दिया है।