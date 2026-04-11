गेंदबाजों को भी वैभव सूर्यवंशी की इस कमजोरी का नहीं पता! अगर नहीं सुधारी, तो हो सकता है बड़ा नुकसान!

वैभव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सिंगल लेने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, वो है 'बड़ा शॉट खेलना'। 11 मैचों में उन्होंने 36 चौके और 42 छक्के जड़े हैं, जो यह बताता है कि वो सिर्फ बाउंड्री में डील करते हैं। यही वजह है कि जब गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाती, तो वो अपना विकेट फेंक देते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करने के बजाय हर बॉल को पीटना चाहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है।