8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स नहीं, दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे होते वैभव सूर्यवंशी! IPL ऑक्शन में हुई थी बड़ी बिडिंग वॉर

Vaibhav Suryavanshi: क्या आप जानते हैं कि IPL के सबसे युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स नहीं, बल्कि इस टीम ने पहली बोली लगाई थी? जानिए कैसे सिर्फ 10 लाख रुपये के अंतर ने वैभव का भविष्य और राजस्थान रॉयल्स की किस्मत बदल दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 08, 2026

Vaibhav Suryavanshi IPL 2025 , Vaibhav Suryavanshi Auction Bidding War , Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Vaibhav Suryavanshi , Youngest player in IPL history , Vaibhav Suryavanshi Century in IPL , वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन , IPL Mega Auction 2025 records

वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)

IPL 2026, Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2025 के मेगा ऑक्शन की जब भी बात होगी, तब 13 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ऊपर आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राजस्थान रॉयल्स (RR) ने वैभव को आज स्टार बनाया है, उसने वैभव के लिए पहली बोली नहीं लगाई थी? अगर ये दूसरी टीम थोड़ा और जोर लगाती, तो आज वैभव राजस्थान की गुलाबी जेर्सी में नहीं बल्कि नीली जर्सी में में खेल रहे होते।

इस टीम ने लगाई थी पहली बोली

जेद्दा (सऊदी अरब) में हुए मेगा ऑक्शन में जब 491वें नंबर पर वैभव का नाम आया, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा इतिहास रच देगा। 30 लाख की बेस प्राइस वाले वैभव के लिए सबसे पहली बोली दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने लगाई थी। दिल्ली और राजस्थान के बीच इस छोटे-से खिलाड़ी के लिए जबरदस्त बिडिंग वॉर हुई। बोली 16 राउंड तक चली, लेकिन जब कीमत 1 करोड़ पहुंची तो दिल्ली पीछे हट गई। इसके तुरंत बाद राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाकर बाजी मार ली।

IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी

वैभव की उम्र तो उस समय IPL के वजूद से भी कम थी। नवंबर 2024 के ऑक्शन के वक्त वह सिर्फ 13 साल के थे और 2025 का सीजन खेलते वक्त 14 साल के हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भले ही 15 साल की उम्र जरूरी हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट के नियमों का फायदा वैभव को अच्छे से मिला और वे IPL के सबसे युवा खिलाड़ी बने।

डेब्यू से शतक तक चला वैभव का तूफान

19 अप्रैल 2025 को जब उन्हें पहला मौका मिला, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। उनकी अब तक की यात्रा किसी फिल्म जैसी दिखाई पड़ती है। पहला मैच हुआ जिसमें वैभव ने 20 गेंदों में 34 रन की छोटी पर धमाकेदार पारी खेली। तीसरे मैच में सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन ठोककर सूर्यवंशी IPL इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बन गए। हालांकि कुछ मैचों में वे जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर 40 और 57 रनों की पारियां खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

08 Apr 2026 12:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / राजस्थान रॉयल्स नहीं, दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे होते वैभव सूर्यवंशी! IPL ऑक्शन में हुई थी बड़ी बिडिंग वॉर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

Vaibhav Sooryavanshi को 2022-23 में ही खोज लिया था राजस्थान रॉयल्स ने, संगकारा का बड़ा खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

‘सभी फॉर्मेट खेलना आसान नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था’: ऑरेंज कैप मिलने के बाद यशस्वी जायसवाल का बड़ा खुलासा!

Yashasvi Jaiswal 77 vs MI , IPL 2026 RR vs MI Highlights , Yashasvi Jaiswal Orange Cap 2026 , Vaibhav Sooryavanshi Batting , Riyan Parag RR Captaincy , Rajasthan Royals Points Table Top , Yashasvi Jaiswal Secret Strategy
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह के खिलाफ वह कर दिखाया, जो आज तक T20 में सैमसन, अभिषेक, गिल नहीं कर पाए

Vaibhav Sooryavanshi record against Jasprit Bumrah
क्रिकेट

IPL 2026 Points Table Update: मुंबई को रौंदकर राजस्थान रॉयल्स ने किया बड़ा उलटफेर, जानें पाइंट्स टेबल का ताजा हाल

IPL 2026 Points Table Update
क्रिकेट

‘जिस तरह से वह बैटिंग करता है’, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या

Hardik Pandya praised Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.