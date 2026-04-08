राजस्थान रॉयल्स नहीं, दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे होते वैभव सूर्यवंशी! IPL ऑक्शन में हुई थी बड़ी बिडिंग वॉर

19 अप्रैल 2025 को जब उन्हें पहला मौका मिला, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। उनकी अब तक की यात्रा किसी फिल्म जैसी दिखाई पड़ती है। पहला मैच हुआ जिसमें वैभव ने 20 गेंदों में 34 रन की छोटी पर धमाकेदार पारी खेली। तीसरे मैच में सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन ठोककर सूर्यवंशी IPL इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बन गए। हालांकि कुछ मैचों में वे जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर 40 और 57 रनों की पारियां खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं।