‘सभी फॉर्मेट खेलना आसान नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था’: ऑरेंज कैप मिलने के बाद यशस्वी जायसवाल का बड़ा खुलासा!

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवरों में 150 रन बनाए और 3 विकेट खो दिए थे। जायसवाल ने 32 गेंदों में 77* रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे। दोनों ओपनर्स ने मिलकर MI के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए, मुंबई सही लय ही नहीं पकड़ पाई और जल्दी ही अपने विकेट गंवाती रही। बर्गर (2/21), संदीप (2/25) और बिश्नोई (2/26) ने मुंबई के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की।