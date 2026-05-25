‘वैभव क्या सिर्फ बैटिंग के लिए बना है?’ इंपैक्ट प्लेयर नियम पर भड़के संजय मांजरेकर, BCCI को दी ये बड़ी चेतावनी

मांजरेकर ने तर्क दिया कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी की परीक्षा हर क्षेत्र में होनी चाहिए, न कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए आकर अपनी कला दिखाने में। उन्होंने वैभव के एक मैच का उदाहरण देते हुए कहा, 'उन्होंने 15 गेंदों में 22 रन बनाए और उनका पूरा योगदान बस उन 15 गेंदों तक ही सीमित रहा। इसके बावजूद उन्हें मैच की पूरी फीस या जो भी मिलता है, वह दिया जाएगा। जब बहुत कम मेहनत में आसानी से पैसा मिलने लगे, तो आपको उस मॉडल पर सवाल उठाना होगा। यह सफलता का कोई लॉन्ग-टर्म फॉर्मूला नहीं हो सकता।'