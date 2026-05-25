2023 वर्ल्ड कप, BGT 2025 और अब IPL 2026, विराट कोहली फैंस ने हर बार अपनी ‘गंदी’ हरकतों से किया देश को शर्मसार

वर्ल्ड कप 2023 हो या बार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जब -जब हेड ने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। फैंस ने उन्हें ऑनलाइन निशाने पर लिया है। विराट कोहली के फैंस ने हर बार अपनी 'गंदी' हरकतों से देश को शर्मसार किया है। ताज़ा मामला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेले गए मैच में कोहली और ट्रेविस हेड के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। हालांकि, मैच खत्म होने के बाद भी कोहली का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने हेड से हाथ तक नहीं मिलाया।