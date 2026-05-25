27 करोड़ में Rishabh Pant की जगह लखनऊ खरीद सकती थी पूरी प्लेइंग 11, खड़ी कर सकती थी धुरंधरों की फौज

आईपीएल 2024 में फ्रेंचाइजी ने बड़ा फैसला लिया और केएल राहुल को रिलीज कर दिया। राहुल वही कप्तान हैं, जिनकी लीडरशिप में टीम ने 2022 और 2023 में लगातार दो बार अंतिम-4 में जगह बनाई थी। 2023 में संजीव गोयनका ने बीच मैदान पर राहुल पर गुस्सा जताया था। जिसके बाद सीजन खत्म होते-होते राहुल के टीम छोड़ने की चर्चा तेज हो गई और ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने चर्चाओं को सही साबित करते हुए केएल राहुल को रिलीज कर दिया। ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा।