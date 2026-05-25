वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़े यशस्वी जायसवाल! आर अश्विन ने बताया क्यों फ्लॉप हो रहा है राजस्थान रॉयल्स का उप-कप्तान

R Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi over Yashasvi Jaiswal: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का। लेकिन इस युवा बल्लेबाज के तूफान में राजस्थान रॉयल्स (RR) के उप-कप्तान और सीनियर ओपनर यशस्वी जायसवाल कहीं खो से गए हैं। इस सीजन में दोनों की ओपनिंग जोड़ी भले ही टूर्नामेंट की दूसरी सबसे खतरनाक जोड़ी रही हो, लेकिन वैभव के सामने जायसवाल की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई है।