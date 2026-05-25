दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु के क्रिकेटर की मौत, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

SL Akshay Passed Away: बेंगलूरु के पूर्व क्रिकेटर एसएल अक्षय का एक लीग मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने अक्षय के निधन पर शोक जताया है। इस खबर ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। यह घटना बोम्मसंद्र के एसएलएस मैदन पर नासूर मेमोरियल शील्ड एक दिवसीय लीग टूर्नामेंट के दौरान हुई। तीसरे डिवीजन लीग के इस मैच में अक्षय भारत क्रिकेट क्लब की ओर से सैफायर क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेल रहे थे।