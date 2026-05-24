MI vs RR: ‘मुझे गेंदबाज मत कहो…’ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद बोले जोफ्रा आर्चर, 15 गेंद पर ठोके थे 35 रन

बल्लेबाजी के बारे में जब पूछा गया तो तेज गेंदबाज ने कहा, "मुझे इतनी जल्दी बल्लेबाज़ी करने की उम्मीद नहीं थी। 'इम्पैक्ट सब' नियम की वजह से मुझे बल्लेबाज़ी का मौका बहुत कम मिलता है। जब कोच ने कहा कि पैड पहन लो, तो मैं हैरान रह गया।" जब हर्षा ने पूछा कि क्या जब गेंदबाज रन बनाता है तो उसे अच्छा महसूस होता है? इसपर जोफ्रा ने कहा, "मुझे गेंदबाज मत कहो, मैं खुद को एक ऑलराउंडर मानता हूं। फिटनेस के मामले में अभी मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं।"