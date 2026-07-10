IND vs ENG: सिर्फ संजू सैमसन नहीं ये दो खिलाड़ी भी लगातार चल रहे फ्लॉप, फिर भी गौतम गंभीर नहीं कर रहे टीम से बाहर

ईशान किशन आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर कुल 6 पारियों में 13.16 की औसत और 108.21 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 79 रन बना पाए। चिंता सिर्फ उनके खराब आंकड़ों की नहीं, बल्कि बार-बार एक ही तरीके से विकेट गंवाने की भी है। यूरोपीय पिचों की उछाल और मूवमेंट के सामने ईशान अब तक खुद को ढाल नहीं पाए हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 1 और 12 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि दूसरे मैच में 40 गेंदों पर 49 रन जरूर बनाए। लेकिन इसके बाद नॉटिंघम में 13 और ब्रिस्टल में सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।