IND vs ENG 4th T20: खतरे में हैं हेड कोच गौतम गंभीर की कुर्सी! इंग्लैंड से सीरीज के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन का होगा रिव्यू

ब्रिस्टल में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर अकेले लड़ते हुए नाबाद 80 रन बनाए, लेकिन बाकी किसी बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया। जवाब में इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक (35 गेंद पर नाबाद 79) और फिल साल्ट (42 गेंद पर नाबाद 59) की पारियों के दम पर सिर्फ 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। अब भारतीय टीम आखिरी मैच में सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के इरादे से उतरेगी।