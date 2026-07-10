Saurabh Netravalkar: कौन हैं सौरभ नेत्रावलकर? भारत की अंडर-19 टीम से खेलने वाले खिलाड़ी अमेरिकी टीम में कैसे पहुंचे

सौरभ नेत्रावलकर ने सिर्फ अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं खेला, बल्कि टीम की कप्तानी भी की। उन्होंने वेस्टइंडीज में आयोजित रीजनल सुपर-50 टूर्नामेंट (Regional Super-50 Tournament) और 2018 आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन-3 (ICC World Cricket League Division 3) टूर्नामेंट में अमेरिका की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया। भारत से अमेरिका तक का उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि जुनून और मेहनत के दम पर अलग-अलग क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की जा सकती है।