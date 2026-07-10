IND vs ENG 4th T20: इंग्लैंड के खिलाफ क्यों हारी टीम इंडिया? पहली बार सीरीज हारने पर हाताश होकर श्रेयस अय्यर ने बताई वजह

श्रेयस ने कहा कि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन अगर टीम को जीत मिलती तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। उन्होंने कहा, "मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं, लेकिन जब यह टीम की जीत की वजह नहीं बनता, तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदर्शन टीम की जीत में योगदान दे। यह बदलाव का दौर है और हम कई गलतियां करेंगे। बहुत सारे युवा खिलाड़ी पहली बार इन परिस्थितियों में खेल रहे हैं। ये गलतियां हमें यह समझने में मदद करेंगी कि विदेशी परिस्थितियों में कैसे तालमेल बैठाना है। हमें जल्दी सीखना होगा।"